"عش بصحة": احرص على الوزن الصحي وأخذ لقاح الإنفلونزا لتقليل نوبات الربو

في اليوم العالمي للربو قدَّمت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" عددًا من التعليمات والإرشادات، يجب الحرص عليها؛ لتقليل ومنع نوبات الربو، والعيش بصورة طبيعية.
وتفصيلاً، أوضح حساب عش بصحة عبر إنفوجراف على "إكس" أن الربو هو أحد الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا بين الأطفال، ويصيب الممرات الهوائية للرئتين مسببًا تضيق ومنع اندفاع الهواء إلى الشُّعب الهوائية، ونوبات متكررة من صعوبة وضيق التنفس، والسعال.
وأضافت بأنه لا يمكن الشفاء من الربو نهائيًّا، ولكن يمكن التحكم الجيد فيه، وذلك من خلال الآتي:
استهداف الوصول للوزن الصحي، الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، حمل بخاخ الربو الإسعافي أينما ذهبت، تجنُّب مهيجات الربو، زيارة الطبيب بانتظام لمتابعة الحالة الصحية، التأكد من استخدام البخاخات الموصوفة بشكل صحيح، التعرف على أعراض نوبات الربو مبكرًا وكيفية التعامل معها، التوقف عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي ومعرفة الخطة العلاجية الموضوعة بشكل صحيح.