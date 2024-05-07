"عش بصحة": احرص على الوزن الصحي وأخذ لقاح الإنفلونزا لتقليل نوبات الربو

استهداف الوصول للوزن الصحي، الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، حمل بخاخ الربو الإسعافي أينما ذهبت، تجنُّب مهيجات الربو، زيارة الطبيب بانتظام لمتابعة الحالة الصحية، التأكد من استخدام البخاخات الموصوفة بشكل صحيح، التعرف على أعراض نوبات الربو مبكرًا وكيفية التعامل معها، التوقف عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي ومعرفة الخطة العلاجية الموضوعة بشكل صحيح.