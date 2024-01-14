ما الفارق بين حجم الحصة الغذائية وعددها؟.. "القصيم الصحي" يبرز الاحتياج اليومي

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن حجم الحصة الغذائية يشير إلى "مقدار الطعام والشراب الذي يتم تقديمه (كوب- جرام - مل- قطعة - ملعقة)"، في حين أن عدد الحصص في البطاقة التغذوية هو مجموع الحصص في المنتج كاملًا.