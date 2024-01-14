ما الفارق بين حجم الحصة الغذائية وعددها؟.. "القصيم الصحي" يبرز الاحتياج اليومي

كشف تجمع القصيم الصحي، الفرق بين حجم الحصة الغذائية وعدد الحصص في البطاقة التغذوية، مبرزًا نسبة الاحتياج اليومي.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن حجم الحصة الغذائية يشير إلى "مقدار الطعام والشراب الذي يتم تقديمه (كوب- جرام - مل- قطعة - ملعقة)"، في حين أن عدد الحصص في البطاقة التغذوية هو مجموع الحصص في المنتج كاملًا.
وأشار إلى أن الكمية لكل حصة غذائية أو 100 مل أو 100 جرام وفق السعرات الحرارية اليومية تتوزع كالآتي: "دهون كلية 12 جرامًا، ودهون مشبعة 3 جرامات، ودهون متحولة 0 جرام، وكوليسترول 30 جرامًا، وصوديوم 470 ملجرامًا، والكربوهيدرات 10%، والألياف الغذائية 8%".
وبحسب إنفوجراف معلوماتي لـ"صحي القصيم"، أكد التجمع أن نسبة الاحتياج اليومي المرفقة للمغذيات في الحصة الواحدة مبنية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.