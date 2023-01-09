"خصلة شعر" تكفي.. اختبار لا يصدق يكشف عن إصابة طفلك بالتوحد

وقال العلماء في شركة ناشئة مقرها نيويورك، تسمى "لينوس بلو"، إن اختبارهم الجديد يجب أن يستخدم بالاقتران مع طرق أخرى وليس بمفرده، لكنهم يصرون على أنه يمكن أن يساعد في تقصير فترة التشخيص.