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أبرزها غسل اليدين.. "القصيم الصحي": 7 خطوات تجنبك التسمم الغذائي في الحج
نصح بتجنب تناول الحليب ومشتقاته غير المبسترة وعزل الأطعمة النيئة عن الجاهزة
نصح تجمع القصيم الصحي باتباع مجموعة من الخطوات لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي في الحج.
ونوه صحي القصيم إلى أهمية غسيل اليدين قبل وبعد تناول الطعام، والتأكد من صلاحيته قبل تناوله، وتجنب الأطعمة المشبوهة وغير المطهوّة جيدًا.
وشدد على ضرورة التأكد من غسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، وتجنب تناول الحليب ومشتقاته غير المبسترة، وعزل الأطعمة النيئة عن الجاهزة للأكل، واستخدام العلب المخصصة لحفظ الأطعمة.