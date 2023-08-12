حافي القدمين يسير على الماء.. إليك الحلّ قبل أن يحرقك الإجهاد في العمل!

ويقول: "يجب الانتباه إلى أن أي نوع من النشاط أو الترفيه ينقسم دائمًا إلى ثلاثة مجالات، فكرية وجسدية وعاطفية. ومعنى الراحة هو التحول من مجال إلى مجال آخر؛ فمثلًا إذا كان لدى الشخص عبء عاطفي شديد في العمل، فإن أفضل خِيار له سيكون نوعًا من الاسترخاء الجسدي، ممارسة الرياضة أو المشي أو التدليك، وإذا كان النشاط مرتبطًا بعبء فكري، فمن الأفضل التبديل إلى نوع من الراحة العاطفية، قراءة الروايات، الذَّهاب إلى المسرح، لقاء الأصدقاء".