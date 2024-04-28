6 مخاطر للتعرُّض لأشعة الشمس وطرق مهمة للوقاية تكشفها "صحة الشرقية"

حذّرت "صحة الشرقية" من خطورة التعرُّض لأشعة الشمس، ناصحة باتباع مجموعة من الطرق للوقاية منها.
وأوضحت "الصحة" أن هناك أضراراً للتعرُّض لأشعة الشمس لساعات طويلة، منها: التعرُّض للحروق، وجفاف البشرة، وضربة الشمس، ومشكلات بالعين، مثل: الماء الأبيض، وخطورة الإصابة بسرطان الجلد، وظهور تجاعيد وتصبغات جلدية.
ونصحت باتباع عددٍ من طرق الوقاية، منها: استخدام واقي الشمس، وارتداء النظارات الشمسية، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، والبقاء في الظل بين الساعة الـ11 صباحاً والثالثة عصراً، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية.