6 مخاطر للتعرُّض لأشعة الشمس وطرق مهمة للوقاية تكشفها "صحة الشرقية"

ونصحت باتباع عددٍ من طرق الوقاية، منها: استخدام واقي الشمس، وارتداء النظارات الشمسية، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، والبقاء في الظل بين الساعة الـ11 صباحاً والثالثة عصراً، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية.