كيف أفلت أشخاص من عدوى "كورونا" حتى الآن؟ علماء يبررون!

مضى أكثر من عامين على بدء تفشي وباء كورونا، فأصيب ملايين الأشخاص في العالم، لكن بعض الأشخاص أفلتوا من العدوى حتى يومنا هذا، وسط تساؤلات حول سر نجاتهم من مرض "كوفيد 19" الذي وصل إلى مختلف أنحاء العالم.