لا تحزن.. "النمر": التوتر يجلب آلامًا في الرقبة والعضلات والعلاج متوفر!

وأوضح "النمر" عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الحالة تحدث عند الحزن أو التوتر، منبهًا إلى تأثير مراقبة الأطفال أو التعامل مع المراجعين أو العمل الدؤوب على شاشة الكومبيوتر في إحداثها.