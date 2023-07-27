لا تحزن.. "النمر": التوتر يجلب آلامًا في الرقبة والعضلات والعلاج متوفر!

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: مع التوتر والحزن يشعر البعض بألم خلف الرقبة والعضلات وصداع؛ مشيرًا إلى أن علاج هذه الحالة متاح.
وأوضح "النمر" عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الحالة تحدث عند الحزن أو التوتر، منبهًا إلى تأثير مراقبة الأطفال أو التعامل مع المراجعين أو العمل الدؤوب على شاشة الكومبيوتر في إحداثها.
وبيّن أن "بعض الناس يشعر بألم خلف الرقبة وكلا المتنين مع ألم في تلك العضلات وصداع ضاغط على الرأس كالربطة"، منبهًا إلى أن "هذه الحالة تسمى الصداع التوتري وعلاجها متوفر يصرفه أقرب طبيب".