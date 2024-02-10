"السكري الكاذب" وأمراض خطيرة.. لماذا يشعر البعض بالعطش الدائم؟!

وتقول: "عند عدم تأثير الفازوبرسين على المستقبلات المطلوبة، يشعر الشخص بالعطش الشديد ويشرب الكثير من السوائل "من 3 إلى 18 لترًا يوميًّا، وأحيانًا تصل هذه الكمية إلى 20- 30 لترًا". وتتكون كمية كبيرة من البول غير المركز، وتعتمد شدة الأعراض على درجة نقص الهرمون، وإذا كان المرض شديدًا أو لم يعالج، فإنه يؤدّي إلى اختلال توازن الماء والكهارل، ويحدث التورم والتشنجات"؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".