كيف تحدث؟ وما علاجها؟.. "متلازمة الأمعاء القصيرة" في توضيح لـ"سعود الطبية"

وعن كيفية حدوث هذه المتلازمة، قالت "سعود الطبية": إنها تحدث بعد إزالة جزء من الأمعاء إما بسبب تجلط الأوعية الدموية لها، أو بسبب أورام، أو بسبب التهابات مزمنة مثل مرض كرون.