كيف تحدث؟ وما علاجها؟.. "متلازمة الأمعاء القصيرة" في توضيح لـ"سعود الطبية"

أبرزت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ماهية "متلازمة الأمعاء القصيرة" وكيفية حدوثها؛ كاشفة عن أعراضها والعلاج.
وأوضحت المدينة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن متلازمة الأمعاء القصيرة هي عدم قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص الأغذية بشكل كافٍ؛ إما بسبب نقص في طول الأمعاء أو خلل وظيفي بها.
وعن كيفية حدوث هذه المتلازمة، قالت "سعود الطبية": إنها تحدث بعد إزالة جزء من الأمعاء إما بسبب تجلط الأوعية الدموية لها، أو بسبب أورام، أو بسبب التهابات مزمنة مثل مرض كرون.
وبيّنت أن أبرز الأعراض الشائعة لها هي: "الإسهال، وبراز دهني كريه الرائحة، وسوء التغذية، وفقدان الوزن، والتورم في الساقين (الوذمة)".
وعلى صعيد العلاج، أشارت المدينة إلى إجراءات جراحية متخصصة مثل زراعة الأمعاء، والدعم الغذائي للمريض وخصوصًا تقديم وجبات خاصة عن طريق التغذية الوريدية.