الخطر في الإفراط والفائدة بالاعتدال.. ما الذي تمنحه "الفواكه المجففة" لجسمك؟

ويقول "كوليكوف": "تشير نتائج دراسات عديدة إلى أن الزبيب والتين والبرقوق الأسود المجفف هم الأكثر فائدة للجسم؛ لأن الفواكه المجفّفة دون إضافة السكر تعتبر مصدرًا مهمًّا للعناصر المغذية والألياف الغذائية، كما يعتبر البرقوق والمشمش المجفف من المنتجات المفيدة جدًّا لعمل الأمعاء بصورة طبيعية؛ لأنه بالإضافة إلى الألياف تحتوي هذه المنتجات على السوربيتول الذي له تأثير ملين، وكل هذا يساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء".