"الملك فهد الطبية": التراخوما عدوى بكتيرية تصيب العين.. وهذه أعراضها

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن عدوى بكتيريا التراخوما تصيب العين، وهي مُعدية تنتقل عن طريق ملامسة العينين والجفون وإفرازات الأنف والحلق، مشيرةً إلى أنها قد تنتقل بطريقة غير مباشرة مثل استعمال المناديل المحملة بالعدوى.