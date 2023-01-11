"الملك فهد الطبية": التراخوما عدوى بكتيرية تصيب العين.. وهذه أعراضها

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن عدوى بكتيريا التراخوما تصيب العين، وهي مُعدية تنتقل عن طريق ملامسة العينين والجفون وإفرازات الأنف والحلق، مشيرةً إلى أنها قد تنتقل بطريقة غير مباشرة مثل استعمال المناديل المحملة بالعدوى.
وذكرت أن الأعراض تشمل "تهيج العينين والجفون، انتفاخ الجفن، ألم العين، إفرازات العينين، وحساسية الضوء".
وأضافت مدينة الملك فهد الطبية أن إجراءات الوقاية تشمل "غسل الوجه واليدين باستمرار، عدم لمس العين، مكافحة الذباب، التخلص من النفايات، والتحسينات البيئية".
وكشفت أن العلاج يتضمن المضادات الحيوية "في المراحل المبكرة"، والجراحة "في الحالات المتقدمة".