من الزبادي إلى الطماطم.. طبيبة أمريكية: سبعة أطعمة تحسن النوم

وحسب موقع "Eatthis,Notthat": يمكن أن يسهم الديك الرومي وسمك السلمون أيضًا في الحصول على النوم الجيد في الليل. يحتوي الديك الرومي على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يؤثر على دورة النوم والاستيقاظ، ويعمل كمقدمة للناقل العصبي السيروتونين، بالإضافة إلى ذلك فإن سمك السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي لا تلعب دورًا مهمًّا في صحة القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين النوم.