من الزبادي إلى الطماطم.. طبيبة أمريكية: سبعة أطعمة تحسن النوم

تحدّثت الطبيبة وخبيرة التغذية الأمريكية "مولي هيمبري"، عن الأطعمة التي سيساعد استهلاكها المنتظم على تحسين النوم ليلًا.
وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية: تذكر "هيمبري" فاكهة الكيوي من بين الفواكه التي تؤثّر على جودة النوم؛ حيث يحتوي هذا المنتج على الكثير من الألياف، ولا يحسن عملية الهضم فحسب، بل يساعد أيضًا على النوم بشكل أفضل. للقيام بذلك يكفي تناول الكيوي كل يوم لمدة أربعة أسابيع.
وحسب موقع "Eatthis,Notthat": يمكن أن يسهم الديك الرومي وسمك السلمون أيضًا في الحصول على النوم الجيد في الليل. يحتوي الديك الرومي على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يؤثر على دورة النوم والاستيقاظ، ويعمل كمقدمة للناقل العصبي السيروتونين، بالإضافة إلى ذلك فإن سمك السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي لا تلعب دورًا مهمًّا في صحة القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين النوم.
يساعد بروتين "ألفا لاكتالبومين" الموجود في لبن الزبادي، على الاستيقاظ بسهولة؛ وذلك لأن الكالسيوم الموجود بكثرة في الألبان سيجعل عملية النوم أسهل.
وأشارت "هيمبري" أيضًا إلى أن بذور اليقطين مصدر للمغنيسيوم المفيد للجهاز العصبي، ويربط العلماء بين الاستهلاك المنخفض لهذا العنصر الدقيق وعدم كفاية مدة النوم.
ويمكن أن تسهم الطماطم أيضًا في النوم الصحي؛ فهي مثل الكرز تحتوي على الميلاتونين، بالإضافة إلى مركب الليكوبين المفيد الذي يرتبط نقصه في الجسم بنوم قصير جدًّا. ويمكن تحقيق التأثير الأكبر بتناول الطماطم قبل ساعتين من موعد النوم؛ وفقًا لموقع "إيت ذيس نوت ذات".