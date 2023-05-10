بتوصية جديدة.. هيئة صحية أمريكية تقترح إجراءَ فحص سرطان الثدي بدءًا من الأربعين

ودعت فرقةُ العمل الأمريكية المعنية بالخدمات الوقائية، التي يتم اتباع توصياتها على نطاق واسع، النساءَ اعتبارًا من سن الأربعين؛ إلى إجراء هذا الفحص الذي يهدف إلى الكشف عن سرطان الثدي كل عامين.