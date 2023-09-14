عادة خلال النوم تجعل السرير "أقذر من المرحاض" وكأنك تنام بين "الصراصير"

وأضاف الخبراء أيضًا أن القدمين تحتويان على نحو 250 ألف غدة عرقية، ما يعني أن الرطوبة يمكن أن تتراكم في الجوارب القذرة، ما يخلق فطريات تعرف باسم الفطريات الجلدية التي يمكن أن تسبب مرض قدم الرياضي (سعفة القدم) - وهي عدوى فطرية جلدية تبدأ عادة بين أصابع القدمين.