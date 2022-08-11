فتّش عن شهيتك تحت القشرية.. حل من روسيا يجنّبك زيادة الوزن

ويقول: "قد لا يشعر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومن اضطرابات الأكل بالعطش؛ فبدلًا من الرغبة في شرب الماء، يمكن أن تظهر عندهم رغبة في تناول شيء ما، وعندما يبدأ الشخص في إخماد الجوع بدلًا من إخماد العطش، فإن وزنه سيزداد أكثر".