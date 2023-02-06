"لا لبكاء الأطفال بعد الآن".. "حفاض ذكي" ينبه الوالدين بموعد تغييره

وعندما تبتل الورقة - على سبيل المثال عندما يحتاج الطفل إلى تغيير حفاضه - يتفاعل الجرافيت مع السائل وكلوريد الصوديوم، وعندما يمتص الورق جزيئات الماء، تبدأ الإلكترونات في التدفق إلى الجرافيت وتطلق جهاز استشعار، ثم يرسل رسالة إلى الهاتف وفق روسيا اليوم.