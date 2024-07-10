تقوية المناعة وتعزيز صحة القلب.. 10 فوائد صحية لتناول عصير الشمندر بانتظام

وتفصيلاً، يتميز الشمندر بأنه غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على إحداث توازن مع الصوديوم ما يؤدي أيضًا إلى خفض ضغط الدم، إلى جانب العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير نقلته العربية نت من موقع Money Control .