"أكثر أنواع السرطان شيوعًا" وطرق الوقاية منه بنسبة "50%".. "صحة الشرقية" توضح

وأشارت إلى إمكانية الوقاية من مرض السرطان بنسبة تتراوح بين "30%-50%" عن طريق الحدّ من التعرض لعوامل الخطر؛ مثل: تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني، والسمنة، والتعرض المفرط للإشعاع والمواد الكيميائية المسرطنة، والإصابة المزمنة ببعض أنواع الالتهابات مثل فيروس الورم الحليمي وبعض فيروسات التهابات الكبد.