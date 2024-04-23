"أكثر أنواع السرطان شيوعًا" وطرق الوقاية منه بنسبة "50%".. "صحة الشرقية" توضح

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، عن أكثر أنواع السرطان شيوعًا، مشيرة إلى إمكانية الوقاية من مرض السرطان بنسبة "50%" عن طريق "اتباع نظام غذائي صحي، والتوقف عن التدخين، وممارسة الرياضة".
وأوضحت المديرية أن أكثر أنواع السرطان شيوعًا هي "سرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستاتا، وسرطان الجلد".
وأشارت إلى إمكانية الوقاية من مرض السرطان بنسبة تتراوح بين "30%-50%" عن طريق الحدّ من التعرض لعوامل الخطر؛ مثل: تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني، والسمنة، والتعرض المفرط للإشعاع والمواد الكيميائية المسرطنة، والإصابة المزمنة ببعض أنواع الالتهابات مثل فيروس الورم الحليمي وبعض فيروسات التهابات الكبد.
وأكّدت "صحة الشرقية" على أهمية الفحص المبكر، مشيرة إلى أنه يزيد فرص علاج السرطان، منوهة إلى أنه يمكن الاتصال على رقم "937" لمعرفة آلية الاستفادة من خدمات الفحص المبكر.