عنصر غذائي يتناوله الجميع.. هذا هو السبب "الأكبر" الوحيد لارتفاع ضغط الدم

يلعب نظامك الغذائي دورًا كبيرًا في زيادة ضغط الدم، والأسوأ من ذلك، أن أحد أكثر أسبابه شيوعًا هو أحد المكونات الشائعة في خزانة مطبخ كل بيت.
ويقول تقرير على موقع "روسيا اليوم": إنه من زيادة الوزن إلى التدخين، يمكن لعوامل الخطر المختلفة أن تضع الأساس لارتفاع ضغط الدم.
وكما هو الحال مع العديد من الحالات الأخرى، يلعب نظامك الغذائي أيضًا دورًا كبيرًا، والأسوأ من ذلك، أن أحد أكثر أسباب ارتفاع ضغط الدم شيوعًا هو أحد المكونات الشائعة المضمونة في خزانة مطبخك.
خطر الملح
وحسب منظمة ضغط الدم البريطانية "Blood Pressure UK"، فإن "الملح يجعل جسمك يحتفظ بالماء، فإذا كنت تأكل كثيرًا، فإن الماء الزائد في دمك يعني أن هناك ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، وهو ما يرفع ضغط الدم، إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن الكثير من الملح سيرفعه أكثر، وقد يعني أن أي أدوية لضغط الدم تتناولها لا تعمل كما ينبغي".
علاوةً على ذلك، فإن خفض تناول الملح "سيبدأ في إحداث فرق بسرعة كبيرة، حتى في غضون أسابيع"، وفقًا لمنظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة.
وتؤكد هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS"، أن البالغين يجب أن يأكلوا أقل من ستة غرامات من الملح يوميًا.
الأطعمة الجاهزة
وتضيف منظمة ضغط الدم: "معظم الملح الذي نأكله مخفي في الأطعمة التي نشتريها جاهزة، مثل الخبز والبسكويت وحبوب الإفطار والصلصات والتوابل، فضلًا عن الوجبات الجاهزة".
في الواقع، يمثل هذا الملح المخفي حوالي ثلاثة أرباع (75%) من الملح الذي يأكله الناس، وهذا يعني أن كمية صغيرة فقط تأتي من الملح الذي تضيفه إلى الطبخ أو على المائدة.
تحقق من نسبة الملح
وتقول المؤسسة الخيرية: "تحقق من معلومات التغذية الموجودة على ملصقات الطعام؛ لمعرفة ما إذا كانت منخفضة أو متوسطة أو عالية في الملح، وقارن بينها وبين المنتجات الأخرى للعثور على الخيارات الصحية".