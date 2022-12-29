عنصر غذائي يتناوله الجميع.. هذا هو السبب "الأكبر" الوحيد لارتفاع ضغط الدم

خطر الملح

وحسب منظمة ضغط الدم البريطانية "Blood Pressure UK"، فإن "الملح يجعل جسمك يحتفظ بالماء، فإذا كنت تأكل كثيرًا، فإن الماء الزائد في دمك يعني أن هناك ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، وهو ما يرفع ضغط الدم، إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن الكثير من الملح سيرفعه أكثر، وقد يعني أن أي أدوية لضغط الدم تتناولها لا تعمل كما ينبغي".