التهابات الفم والمادة البيضاء.. دراسة تحذر: أمراض اللثة قد ترتبط بالسكتة الدماغية والضعف الإدراكي

قال الدكتور سوفيك سين، أخصائي أعصاب الأوعية الدموية، والباحث الرئيسي : "تُظهر هذه الدراسة وجود صلة بين أمراض اللثة وفرط كثافة المادة البيضاء، مما يُشير إلى أن صحة الفم قد تلعب دورًا في صحة الدماغ، ونحن في بداية فهمنا لها".