"سخرية ولوم وغضب ورغبة بالتملك".. أخصائية نفسية: العلاقات السامة تُضعف المناعة النفسية

وبيّنت أن أشهر أنماط العلاقات السامة تتمثل في السخرية والاستخفاف بالطرف الآخر دائمًا، وإشعاره دائمًا بأنه مذنب، بجانب سرعة الغضب وعدم التنبؤ بالانفعالات، والمبالغة في ردود الفعل واعتماد اللوم كأداة للهجوم، كشخص ليس لديه أي التزام ودائما يفضل نفسه، ومتملك ومرتاب، واستغلالي ويكذب دائمًا.