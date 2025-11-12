في تجربةٍ ثورية.. دواءٌ جديد يُظهر فقدانًا للوزن بنسبة 20% في 48 أسبوعًا

في تجربة ثورية، أظهر دواء جديد لإنقاص الوزن، نتائجَ ملحوظةً في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، حيث فقد المشاركون ما يصل إلى 20% من وزن أجسامهم على مدار 48 أسبوعًا، مما يُوفر أملًا جديدًا للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات الحالية مثل أوزيمبيك.
نتائج واعدة لجميع الجرعات
ووفقاً لتقرير نشر أمس الثلاثاء، على موقع "ميديكال إكسبرس"، أظهرت الدراسة متعددة المراكز، التي شملت 263 بالغًا يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، فقدانًا للوزن مرتبطًا بالجرعة من دواء إيلورالينتايد الثوري ، حيث حققت أعلى جرعة (9 ملغ) النتائج الأكثر أهمية.
وأفاد باحثون: "أدى تناول إيلورالينتايد مرةً أسبوعيًا إلى فقدان الوزن مرتبطًا بالجرعة بنسبة تصل إلى 20% على مدار 48 أسبوعًا". وفقد المشاركون بأعلى جرعةٍ ما متوسطه 21.3 كجم (47 رطلاً)، مع انخفاضٍ في محيط الخصر يصل إلى 17.1 سم.
معالجة الآثار الجانبية
ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت"، كان الغثيان والتعب من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا، حيث أثرا على ما يصل إلى 64% و46% من المشاركين على التوالي، لكن استراتيجيات زيادة الجرعة ساعدت في تقليل هذه الأعراض. والجدير بالذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات التهاب البنكرياس أو التهاب المرارة أو وفيات، حيث توقف 10% فقط عن العلاج بسبب الآثار الجانبية.
مستقبل علاج السمنة
يعمل الدواء كمُنشِّط انتقائي لمستقبلات الأميلين، حيث يستهدف مسارات الشبع بشكل مختلف عن العلاجات الحالية القائمة على الإنكريتين. ويشير الباحثون إلى "فقدان الوزن ذي المغزى السريري، المعتمد على الجرعة، على مدى 48 أسبوعًا مع تحمل مقبول بشكل عام"، مما يجعل من إيلورالينتيد علاجًا مستقلًا محتملًا أو نهجًا مكملًا لاستراتيجيات إدارة الوزن الحالية.