في تجربةٍ ثورية.. دواءٌ جديد يُظهر فقدانًا للوزن بنسبة 20% في 48 أسبوعًا

معالجة الآثار الجانبية

ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت"، كان الغثيان والتعب من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا، حيث أثرا على ما يصل إلى 64% و46% من المشاركين على التوالي، لكن استراتيجيات زيادة الجرعة ساعدت في تقليل هذه الأعراض. والجدير بالذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات التهاب البنكرياس أو التهاب المرارة أو وفيات، حيث توقف 10% فقط عن العلاج بسبب الآثار الجانبية.