لا تدمّر جهازك المناعي.. 9 ممارسات غير صحية تجنَّبها لتفادي "تعطل النظام"!

في حين أنه من السهل الحصول على فيتامين د، خلال فصلي الربيع والصيف، إلا أنه من الصعب تحقيق ذلك في أشهر الشتاء، لأن ضوء الشمس ضعيف جدا أو نادر بحيث لا يتمكن الجسم من صنع الفيتامين؛ حيث أشارت الأبحاث التي أجرتها جامعة أدنبره أخيراً إلى أن نقص فيتامين د "يمكن أن يؤثر بشكل كبير في جهاز المناعة".