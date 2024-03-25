لا تتناول أكثر من حبتين في اليوم.. خبراء: هذه الفاكهة تساعد على خفض الوزن وإبطاء الشيخوخة

ولكن في نفس الوقت يحذر الخبراء من أن البرتقال يمكن أن يلحق الضرر بالصحة، فمثلاً يجب التخلي عن تناوله في حالة التهاب المعدة وقرحة المعدة واضطراب عمل الأمعاء، كما أنه قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى البعض، وعموما لا يُنصح بتناول أكثر من برتقالتين في اليوم.