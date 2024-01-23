الحبة السحرية وعواقبها.. خبيرة: "جائحة السمنة" مخيفة وأخطارها متطورة!

وأضافت: "اتضح أن خطر الإصابة بسرطان غدي ومرض الجزر المعدي المريئي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أعلى، ووفقًا للإحصاءات يتطور لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في 90 بالمئة من الحالات مرض الكبد الدهني غير الكحولي. كما أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والاثني عشر وسرطان الكبد".