مدخل لهشاشة العظام.. دراسة تُحَذر من تجاهل علاج آلام وتيبس المفاصل

ويمكن أن تؤثر آلام المفاصل المزمنة والتيبس بشكل كبير على الحركة والأداء اليومي، والمهام التي كانت سهلة في السابق، مثل المشي أو صعود السلالم أو فتح الجرار؛ يمكن أن تصبح صعبة أو مستحيلة.