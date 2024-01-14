تقرحات غير قابلة للشفاء.. 4 علامات تنذر بالإصابة بـ"سرطان الفم"

وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن أن تظهر كتل سرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين ويمكن أن تظهر أيضًا على شكل سماكة في الفم أو على الشفة، ويحث "مايكل هو" أي شخص يلاحظ هذه الأعراض على زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب العام، الذي قد يحيله لإجراء تقييمات عاجلة.