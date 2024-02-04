تهيئ جسمك للولادة.. 3 فوائد لممارسة الرياضة للحوامل يبرزها "صحي الرياض الأول"

وكانت وزارة الصحة قد حدّدت أنواع التمارين الرياضية التي لا تناسب المرأة الحامل، حيث إن بعضها يحتمل مخاطر السقوط أو يتسبّب في فقدان التوازن أو يعرّض المرأة الحامل لضرباتٍ في منطقة البطن، وبعضها يتطلب بذل جهد كبير قد يضر بها وبجنينها، مثل "القفز والرياضات الجماعية والتنس والأسكواش والتزلج وركوب الخيل وتسلق الجبال والغطس والرياضات القتالية، مثل الجودو والكاراتيه والملاكمة".