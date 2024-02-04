تهيئ جسمك للولادة.. 3 فوائد لممارسة الرياضة للحوامل يبرزها "صحي الرياض الأول"

أوضح تجمُّع الرياض الصحي الأول، أن المرأة الحامل بإمكانها ممارسة الرياضة والاستفادة من مميزاتها خلال فترة الحمل بعد استشارة الطبيب.
وأكّد التجمُّع أن الرياضة تساعد الحوامل على التأقلم مع التغيرات البدنية والعقلية، وتسهم في الوقاية من آلام الظهر والإمساك.
وأضاف في إنفوجرافيك على حسابه في "إكس"، أن ممارسة المرأة الحامل للرياضة، مثل اليوغا والمشي والسباحة، تساعد على تهيئة الجسم للولادة.
وكانت وزارة الصحة قد حدّدت أنواع التمارين الرياضية التي لا تناسب المرأة الحامل، حيث إن بعضها يحتمل مخاطر السقوط أو يتسبّب في فقدان التوازن أو يعرّض المرأة الحامل لضرباتٍ في منطقة البطن، وبعضها يتطلب بذل جهد كبير قد يضر بها وبجنينها، مثل "القفز والرياضات الجماعية والتنس والأسكواش والتزلج وركوب الخيل وتسلق الجبال والغطس والرياضات القتالية، مثل الجودو والكاراتيه والملاكمة".