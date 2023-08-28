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كيف تقي نفسك من ارتفاع الضغط؟.. هنا 7 عوامل مؤثرة

أولها تناوَلَ طعاماً صحياً غنياً بالفواكه والخضراوات والحبوب والبروتينات
كيف تقي نفسك من ارتفاع الضغط؟.. هنا 7 عوامل مؤثرة

كشفت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، عن مجموعة من العوامل تعمل على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت المديرية أن 7 عوامل، هي: "تناول الطعام الصحي الغني بالفواكه الطازجة والخضراوات، والحبوب الكاملة، والبروتينات"، و"تقليل الطعام الغني بالدهون المشبّعة"، و"متابعة قياس الضغط بانتظام".

وأشارت، عبر حسابها "على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، إلى "تجنب التدخين لأضراره على الأوعية الدموية والشرايين"، و"التقليل من تناول ملح الطعام، بحيث لا يتجاوز ٥ جرامات يومياً -ملعقة شاي صغيرة-"، مع "المحافظة على وزن صحي"، و"ممارسة الرياضة بقدر 150 دقيقة في الأسبوع".

المديرية العامة للشؤون الصحية
منطقة القصيم
ارتفاع الضغط
وزارة الصحة

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