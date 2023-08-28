كيف تقي نفسك من ارتفاع الضغط؟.. هنا 7 عوامل مؤثرة

كشفت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، عن مجموعة من العوامل تعمل على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
وأوضحت المديرية أن 7 عوامل، هي: "تناول الطعام الصحي الغني بالفواكه الطازجة والخضراوات، والحبوب الكاملة، والبروتينات"، و"تقليل الطعام الغني بالدهون المشبّعة"، و"متابعة قياس الضغط بانتظام".
وأشارت، عبر حسابها "على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، إلى "تجنب التدخين لأضراره على الأوعية الدموية والشرايين"، و"التقليل من تناول ملح الطعام، بحيث لا يتجاوز ٥ جرامات يومياً -ملعقة شاي صغيرة-"، مع "المحافظة على وزن صحي"، و"ممارسة الرياضة بقدر 150 دقيقة في الأسبوع".