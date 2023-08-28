كيف تقي نفسك من ارتفاع الضغط؟.. هنا 7 عوامل مؤثرة

وأشارت، عبر حسابها "على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، إلى "تجنب التدخين لأضراره على الأوعية الدموية والشرايين"، و"التقليل من تناول ملح الطعام، بحيث لا يتجاوز ٥ جرامات يومياً -ملعقة شاي صغيرة-"، مع "المحافظة على وزن صحي"، و"ممارسة الرياضة بقدر 150 دقيقة في الأسبوع".