لا تتجاهلها.. "علامة ليلية" تنبه إلى إصابة محتملة بالسرطان

ويوضح الموقع الإلكتروني لخدمة الصحة العمومية في بريطانيا، أن من الطبيعي أن يتعرق الإنسان ليلًا، في حال كان ذلك بسبب حرارة غرفة النوم أو طبيعة الملابس التي جرى ارتداؤها؛ "لكن الأمر يختلف في حال حدث التعرق، رغم النوم في غرفة ذات حرارة عادية أو حتى باردة".