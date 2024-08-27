خبراء: 7 مؤشرات تؤكّد أن طفلك يحتاج إلى ارتداء نظارات

هل لاحظت مؤخرًا أن طفلك يعاني من الصداع أو يفرك عينيه بكثرة؟ يقول الباحثون: إن هناك مؤشرات تدلّ على احتياج الطفل لارتداء نظارات، ولا بد أن يلتفت كل أب وأم لهذه الدلائل؛ نظرًا لأن ضعف الإبصار قد يؤدي إلى تأخر التحصيل الدراسي أو فقد البصر كليًّا في نهاية المطاف.