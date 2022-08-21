من بين 34 سببًا.. أكثر من ثلث وفيات السرطان مرتبطة بالتدخين وعادات أخرى

ووفقًا لحسابات الباحثين، الوفيات المبكرة بين الرجال أكثر من النساء، لأن الرجال يدخنون ويشربون الكحول أكثر من النساء. كما أن السبب الآخر هو أن الرجال يعملون في أماكن معينة يتعرضون فيها إلى مواد مسرطنة.