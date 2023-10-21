احترس.. تناول اللحوم الحمراء بكثرة يصيبك بهذا المرض!

وفي بيان صحفي قال مؤلف الدراسة "شياو غو"، ضمن زمالة أبحاث ما بعد الدكتوراه في قسم التغذية في كلية هارفارد للصحة العامة: "إن النتائج التي توصلنا إليها تدعم بقوة المبادئ التوجيهية الغذائية التي توصي بالحدّ من استهلاك اللحوم الحمراء، وهذا ينطبق على كل من اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة"؛ بحسب ما نشر موقع شبكة "سي إن إن.