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بعضها نتناوله يومياً.. هذه المأكولات تهيّج "القولون العصبي"
"الصحة الخليجي": خطر الإصابة يزداد في حالات القلق والاكتئاب
سلّط مجلس الصحة الخليجي الضوء، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، على مجموعة من المأكولات التي يجب الحذر منها إذا كنت تعاني من القولون العصبي.
وأضاف: في حالة المعاناة من القولون العصبي، يلزم الابتعاد عن مهيجاته، والتي يمكن أن تكون من بين الأطعمة التي يتم تناولها بشكل يومي.
وتشمل هذه الأطعمة "الفاكهة الحمضية، الحليب والمشروبات الغازية، منتجات الألبان، الفاصولياء والكرنب والقمح".
ويمكن أن يسهم الإجهاد النفسي والتوتر بتهيّج القولون العصبي، إضافة إلى التغيّرات الهرمونية.
وتتضمّن عوامل خطر الإصابة بالقولون العصبي ما يلي: "الإناث أكثر من الذكور، وإذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من هذه الحالة، فضلاً عن الاضطرابات النفسية، مثل القلق والاكتئاب".
وتتفاوت الأعراض من شخص إلى آخر، مما يستلزم تحديد الأعراض بحسب كل حالة؛ لتفادي وقوعها قدر الإمكان.