مرض شائع له "دور كبير" في متوسط العمر المتوقع.. والنساء الأكثر تأثرًا

وتابع: "المرأة المصابة بالسكري على سبيل المثال، قد تعيش في المتوسط خمس سنوات أقل من المرأة غير المصابة في عموم السكان، بينما الشخص الذي تم تشخيصه كمريض سكري في سن أصغر قد يفقد ثماني سنوات من متوسط العمر المتوقع".