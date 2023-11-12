هل تعرف "عضة البرد"؟.. ماهيتها وأعراضها وسبل الوقاية تبرزها "سعود الطبية"

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، ماهية عضة البرد وكيفية حدوثها، وأبرز أعراضها، مشيرة إلى بعض سبل الوقاية منها.
وأبانت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن عضة البرد هي "تورم أصابع القدمين واليدين والأذنين والأنف"، وقالت: "شائعة في فصل الشتاء".
وعن كيفية حدوثها، تقول: "عند تعرُّض الجلد، وخاصة الأطراف، إلى البرودة، فإنها تتسبّب في انقباض الأوعية الدموية السطحية، وفي حال تعرُّضها للحرارة تتوسّع الأوعية الدموية، وإذا ما حدثت هاتان العمليتان بسرعة كبيرة بمعنى التعرُّض للبرودة الشديدة ثم الدفء بشكلٍ متتالٍ وسريعٍ، فهذا سيؤدي إلى عدم استطاعة الأوعية الدموية ضبط ازدياد جريان الدم في المنطقة؛ ما يؤدي إلى تسرُّب الدم إلى الأنسجة المجاورة، ومن ثم التورم وظهور الحكة".
ومن أبرز أعراض "عضة البرد"، بحسب "سعود الطبية"، نمو الورم بعد عدة ساعات من التعرُّض للبرودة والشعور بحرقة وحكة في المنطقة المصابة، وانتفاخ الجلد مكان الإصابة وما حوله ويميل إلى اللون الأحمر وأحياناً إلى الأزرق الداكن، وفي بعض الحالات الحادة قد تنمو بعض البثور على سطح الجلد وتظهر تقرحات جلدية.
وقدّمت المدينة مجموعة من النصائح للوقاية منها "التقليل من التعرُّض للبرودة، والاعتناء بالأقدام وعدم ارتداء الأحذية الضيقة، والإكثار من المشي، وفي حال كان الشخص مصاباً بالسكري، فمن المهم فحص القدميْن بشكلٍ دوري".