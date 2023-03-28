لهذه الأسباب.. "الشهري" يحذّر مرضى السكري من ممارسة الرياضة في نهار رمضان

حذّر المتخصص في طب الأسرة الدكتور سعود الشهري مرضى السكري من ممارسة رياضة المشي في نهار رمضان؛ حتى لا يتعرضوا لهبوط حاد في السكر.
ونصح "الشهري" مرضى السكري بقطع الصوم والإفطار في نهار رمضان عند الشعور بأعراض ارتفاع السكري من دوار ورعشة وإحساس بالبرد، وكانت نسبة السكر أقل من 60 ملجم، ونسبة السكر 70 ملجم في بداية النهار، وعند شعور المريض بأعراض ارتفاع السكري كالتبول الشديد والجفاف والعطش، وكانت نسبة السكر أعلى من 300 ملجم.
وختم بقوله: "مهم أيضًا ألا يمارسوا الرياضة كالمشي وقت النهار؛ لئلا يدخلوا في هبوط سكر، وإنما تفضّل لهم بعد صلاة التراويح".