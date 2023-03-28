لهذه الأسباب.. "الشهري" يحذّر مرضى السكري من ممارسة الرياضة في نهار رمضان

ونصح "الشهري" مرضى السكري بقطع الصوم والإفطار في نهار رمضان عند الشعور بأعراض ارتفاع السكري من دوار ورعشة وإحساس بالبرد، وكانت نسبة السكر أقل من 60 ملجم، ونسبة السكر 70 ملجم في بداية النهار، وعند شعور المريض بأعراض ارتفاع السكري كالتبول الشديد والجفاف والعطش، وكانت نسبة السكر أعلى من 300 ملجم.