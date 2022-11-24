يغتال شابًا كل أسبوع.. اختبار يتهيأ للكشف المبكر عن "مرض قلبي قاتل"!

من جهته، قال نيليش سماني، المدير الطبي في مؤسسة القلب البريطانية: "التهاب عضلة القلب هو حالة صعبة التشخيص، وللأسف سيعاني بعض المرضى من أضرار لا رجعة فيها في قلوبهم؛ بسبب عدم وجود اختبارات تشخيصية كافية".