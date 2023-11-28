"التهديد الثلاثي".. هذا البروتين يزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية

وتابع: "نحن نسميه تهديدًا ثلاثيًّا"؛ مشيرًا إلى أن 20% من سكان الولايات المتحدة معرضون لخطر البروتين الدهني (a) وهذا "عدد كبير جدًّا". ومع ذلك لا يعرف سوى القليل من الناس مستواه في أجسادهم.