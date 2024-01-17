بعد كارثة المياه المعبأة.. العثور على المواد البلاستيكية المسببة للسرطان في ملح الطعام

بعد أسبوع من اكتشاف أن المياه المعبأة مليئة بالسموم، كشفت دراسة عن أن ملح الطعام الذي تضيفه إلى وجباتك يتحد مع المواد البلاستيكية الدقيقة المسببة للسرطان.