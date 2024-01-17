بعد كارثة المياه المعبأة.. العثور على المواد البلاستيكية المسببة للسرطان في ملح الطعام

بعد أسبوع من اكتشاف أن المياه المعبأة مليئة بالسموم، كشفت دراسة عن أن ملح الطعام الذي تضيفه إلى وجباتك يتحد مع المواد البلاستيكية الدقيقة المسببة للسرطان.
وقام الباحثون في جامعة أندالاس بإندونيسيا بأخذ عينات من 21 علامة تجارية لملح الطعام، ووجدوا أنها تحتوي على أجزاء صغيرة من البلاستيك والألياف والأغشية والكريات.
وتم ربط الجزيئات بتطور السرطان وأمراض القلب والخرف؛ فضلًا عن مشاكل الخصوبة.
واكتشف الفريق وفق "روسيا اليوم" ما يصل إلى 33 جزيئًا لكل كيلوغرام؛ مما يعني أن الناس يستهلكون أكثر من 1000 قطعة بلاستيكية صغيرة سنويًّا.
وتأتي المواد البلاستيكية الدقيقة عبارة عن قطع من البلاستيك يقل طولها عن خمسة ملليمترات. ويأتي معظمها من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل الزجاجات وتغليف المواد الغذائية، والتي تتحلل ببطء.
وتقول الدراسة الجديدة المنشورة في المجلة العالمية للعلوم البيئية والإدارة: "يمكن أن يتلوث الملح بالمياه المأخوذة من البحر لصنع الملح، والذي قد يحتوي على جسيمات بلاستيكية دقيقة ومواد عضوية وجزيئات رملية".
وأجريت الدراسة على العلامات التجارية الشهيرة لملح الطعام التي تم شراؤها في إندونيسيا وتصدر لأكثر من دولة.
وشرع الفريق في معرفة ما إذا كان ملح الطعام الذي يستخدمه معظم الناس في جميع أنحاء العالم ملوثًا بالبلاستيك الصغير.
وتم إجراء عملية استخراج البلاستيك الدقيق عن طريق وزن 50 غرامًا من الملح من كل عبوة ثم دمجها مع الماء لإزالة الشوائب العضوية.
وحدد الفريق أربعة أنواع من المواد البلاستيكية الدقيقة على أساس الشكل والحجم واللون.
وحددت الدراسة أيضًا أربعة أنواع من البوليمرات: البولي إيثيلين (34.62%)، والبولي بروبيلين (30.77%)، والبولي إيثيلين تيريفثاليت (15.38%)، والبوليستر (3.85%).