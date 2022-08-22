دراسة جديدة: غرام واحد من الملح قد يمنع ملايين النوبات القلبية

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن التخفيض يجب أن يكون ثابتًا على مدى عدة سنوات. وتشير البرامج التعليمية التي يتم تشغيلها في المدارس الصينية إلى أن معظم السكان لن يجدوا صعوبة كبيرة في الوصول إلى هدف 1 غرام في اليوم.