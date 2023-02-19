"الغذاء والدواء" تنصح باستخدام "الفقع" خلال 10 أيام من استخراجه

وأضافت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر"، أن "الفقع" يفضّل استخدامه خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد؛ حفاظًا على قوامه ونكهته.