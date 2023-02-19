"الغذاء والدواء" تنصح باستخدام "الفقع" خلال 10 أيام من استخراجه

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد: إن "الفقع" من مسمياته "الكمأة"، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.
وأضافت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر"، أن "الفقع" يفضّل استخدامه خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد؛ حفاظًا على قوامه ونكهته.
وقالت: إنه لتحضير "الفقع" ينبغي الحرص على إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.
كما بيّنت "الغذاء والدواء" أن من فوائده احتواءه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.