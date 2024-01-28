الشاي يطيل العمر.. لكن بعدد محدد من الأكواب يوميًّا

ونظر الباحثون في جامعة سيتشوان في تشنغدو بالصين، إلى بيانات 5998 بريطانيًّا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عامًا، بالإضافة إلى 7931 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا في الصين.