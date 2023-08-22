"معوية" وبرد وأذن.. كيف تقي طفلك من الأمراض بالمدرسة؟ "سعود الطبية" توضح

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، عن سُبل وقاية الأطفال من الأمراض في المدرسة.
وأوضحت "سعود الطبية"، أنه للوقاية من التهاب الأذن الوسطى يجب عدم إهمال نزلات البرد، ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة.
وبيّنت، عبر إنفوجراف على حسابها على "إكس"، تويتر" سابقاً، أن للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد ينبغي أخذ اللقاح قبل موسم الشتاء، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتغطية الفم والأنف عند السعال.
وأشارت المدينة إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام دورات المياه، وقبل وبعد تناول الطعام، وبعد لمس الحيوانات، من وسائل الوقاية من النزلات المعوية.