"معوية" وبرد وأذن.. كيف تقي طفلك من الأمراض بالمدرسة؟ "سعود الطبية" توضح

وبيّنت، عبر إنفوجراف على حسابها على "إكس"، تويتر" سابقاً، أن للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد ينبغي أخذ اللقاح قبل موسم الشتاء، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتغطية الفم والأنف عند السعال.