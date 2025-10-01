"تجمع القصيم الصحي" يحذّر: 6 مؤشرات قد تنذر بارتفاع السكر في الدم

وأوضح التجمع أن من أبرز الأعراض التي قد يلاحظها الفرد وتستدعي الانتباه: الشعور المستمر بالعطش، وكثرة التبول، إضافةً إلى الصداع المتكرر وصعوبة التركيز، فضلًا عن الإرهاق العام وتشوش الرؤية. كما أشار إلى أن تجاوز مستوى السكر في الدم حاجز 180 ملغم/دل يُعد مؤشرًا واضحًا لضرورة التدخل الطبي.