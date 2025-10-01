"تجمع القصيم الصحي" يحذّر: 6 مؤشرات قد تنذر بارتفاع السكر في الدم

حذّر تجمع القصيم الصحي من ست علامات قد تكون مؤشرًا مبكرًا لارتفاع مستويات السكر في الدم، مشيرًا إلى أهمية الوعي الصحي والمتابعة الدورية لتجنّب المضاعفات الخطيرة المرتبطة بداء السكري.
وأوضح التجمع أن من أبرز الأعراض التي قد يلاحظها الفرد وتستدعي الانتباه: الشعور المستمر بالعطش، وكثرة التبول، إضافةً إلى الصداع المتكرر وصعوبة التركيز، فضلًا عن الإرهاق العام وتشوش الرؤية. كما أشار إلى أن تجاوز مستوى السكر في الدم حاجز 180 ملغم/دل يُعد مؤشرًا واضحًا لضرورة التدخل الطبي.
وأكد "تجمع القصيم الصحي" أن الكشف المبكر والالتزام بخطة علاجية متكاملة يُعدان من العوامل الأساسية للوقاية من مضاعفات السكري، داعيًا الأفراد إلى اتباع نمط حياة صحي ومراجعة المختصين عند ظهور أي من هذه الأعراض.