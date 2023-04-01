"الغذاء والدواء": 4 نصائح للتعامل الآمن والسليم مع بقايا الأطعمة المطبوخة

وأضافت الهيئة، أنه يجب التخلص من الطعام إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية، كما يجب تقسيم الكميات الكبيرة على أكتر من إناء قبل التخزين.