"الغذاء والدواء": 4 نصائح للتعامل الآمن والسليم مع بقايا الأطعمة المطبوخة

قالت هيئة الغذاء والدواء إن التعامل الآمن والسليم مع بقايا الأطعمة المطبوخة يضمن سلامتك ويحافظ على جودة طعامك عند تخزينه في البيئة والمدة الملائمة.
وأضافت الهيئة، أنه يجب التخلص من الطعام إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية، كما يجب تقسيم الكميات الكبيرة على أكتر من إناء قبل التخزين.
ولفتت في إنفوجرافيك توعوي إلى أن تغطية الأطعمة تحافظ على رطوبة الطعام، وكذلك تحميه من الروائح بالثلاجة، ويجب تقطيع اللحوم والدواجن لأجزاءٍ صغيرة وتغليفها أو وضعها في أوانٍ متعدّدة.