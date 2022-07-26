8 حقائق.. "الغذاء والدواء": إزالة الشعر بالليزر آمنة وفعّالة نسبيًا

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن عملية إزالة الشعر بالليزر تعد آمنة وفعّالة نسبيًا.
وأشارت إلى أنه يفضّل عدم التعرض لأشعة الشمس بعد القيام بالجلسات ووضع واقي الشمس.
وقالت الهيئة: يعمل الليزر على تدمير الشعر داخل البصيلات بواسطة الحرارة، وتعتبر نتائج الإزالة بهذه الطريقة غير دائمة، حيث تستمر أسابيع أو أشهرًا.
وأضافت: يجب ارتداء نظارات وقاية مصممة لحماية العينين، كما يجب حلاقة الشعر قبل يوم واحد من موعد إزالة الشعر بالليزر.
وأردفت: فعالية الليزر في إزالة الشعر تكون أكبر على ذوي البشرة الفاتحة وعلى الشعر الغامق والسميك، ويمكن استخدام مخدر موضعي لتقليل الألم وذلك بعد استشارة المختص.
وتابعت الهيئة: استخدام المخدر الموضعي يجب أن يكون وفق استشارة مختص، وبأقل نسبة ممكنة؛ لما قد ينتج عنه من تأثيرات جانبية خطيرة.
وأشارت إلى أن الأعراض الجانبية تشمل التقرحات والاحمرار وتغير لون البشرة والندوب والتورم.