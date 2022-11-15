الصحة: 6 خطوات لوقاية طفلك من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية

دعت وزارة الصحة إلى ضرورة اتباع عدد من الخطوات لحماية الأطفال من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.
وحددت الوزارة 6 خطوات ضرورية لوقاية الأطفال من الأمراض التنفسية، منها الإنفلونزا الموسمية، أولاها غسل اليدين بشكل صحيح ومتكرر بعد استخدام الحمام وملامسة الأنف، وتناول الخضراوات والفواكه لتعزيز المناعة، وشرب كميات كافية من المياه للحماية من الجفاف ومضاعفاته.
وأضافت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن النوم الكافي يساعد الطفل على مواجهة الأمراض بشكلٍ أفضل، مشددة على ضرورة تغطية الفم أثناء السعال لمنع وصول الرذاذ والعدوى، والحصول على لقاحات الإنفلونزا وكوفيد-19 للمساعدة على الوقاية من المرض.