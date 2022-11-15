الصحة: 6 خطوات لوقاية طفلك من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية

وأضافت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن النوم الكافي يساعد الطفل على مواجهة الأمراض بشكلٍ أفضل، مشددة على ضرورة تغطية الفم أثناء السعال لمنع وصول الرذاذ والعدوى، والحصول على لقاحات الإنفلونزا وكوفيد-19 للمساعدة على الوقاية من المرض.