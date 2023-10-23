من أجل الدفء.. خبير تغذية يحذر من أخطاء التغذية في موسم البرد

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يقول الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي: "بالطبع، كلما زادت السعرات الحرارية في الطعام، زاد توليد الحرارة. توجد الكثير من السعرات الحرارية في اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وفي بعض الأطعمة الدهنية؛ ولكن لا يُنصح باللجوء إلى هذه الطريقة. لأن هذه سعرات حرارية إضافية ويمكن أن تؤدي إلى السمنة. وهذا ما يلاحظ في موسم البرد حيث يزيد وزن الناس لأنهم يتبعون هذه الطريقة".