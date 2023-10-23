من أجل الدفء.. خبير تغذية يحذر من أخطاء التغذية في موسم البرد

يحاول الكثيرون في موسم البرد تناول الأطعمة الدهنية والغنية بالسعرات الحرارية العالية للحصول على الدفء، ومع ذلك فإن هذه الطريقة يمكن أن تكون ضارة بصحتهم.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، يقول الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي: "بالطبع، كلما زادت السعرات الحرارية في الطعام، زاد توليد الحرارة. توجد الكثير من السعرات الحرارية في اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وفي بعض الأطعمة الدهنية؛ ولكن لا يُنصح باللجوء إلى هذه الطريقة. لأن هذه سعرات حرارية إضافية ويمكن أن تؤدي إلى السمنة. وهذا ما يلاحظ في موسم البرد حيث يزيد وزن الناس لأنهم يتبعون هذه الطريقة".
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نكون حذرين من المشروبات الساخنة. لأن هذه الطريقة في التدفئة يمكن أن تسبب حروقًا في تجويف الفم والمريء.
وقد سبق أن اقترح خبراء، تدفئة الجسم بإضافة أطعمة معينة إلى النظام الغذائي. مثل الأعشاب البحرية والبرسيمون (الكاكي) والعسل والبطاطس.